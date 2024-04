Tchad : le gouverneur du Kanem dialogue avec les acteurs du secteur éducatif

Ce mardi 30 avril 2024, une réunion de premier ordre a eu lieu dans la salle de conférence du gouvernorat du Kanem.



Sous la présidence du gouverneur, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, des responsables clés du système éducatif, se sont rassemblés pour une concertation approfondie sur les divers enjeux que traverse le domaine scolaire de la province.



Dans l'amphithéâtre marqué par une atmosphère empreinte de sérieux et de détermination, les sujets de préoccupation majeurs ont été portés à la table des discussions. Parmi eux, l'épineuse question de la répartition des enseignants, particulièrement criard, pour les disciplines littéraires dans les lycées, a été mise en exergue.



Une répartition judicieuse des ressources humaines est jugée essentielle, en effet pour garantir un standard éducatif répondant aux principes d'excellence que le gouvernement et les populations s'attendent à voir incarnés dans nos établissements.



Un autre défi souligné est celui inhérent au secteur de l'enseignement secondaire, spécialement dans les disciplines scientifiques, où le besoin urgent de renforcer le corps professoral qualifié se fait sentir de manière accentuée. L'objectif est de préparer au mieux nos jeunes élèves, à la complexité des défis professionnels et scientifiques de leur futur.



La réunion a mis en lumière également des déficits infrastructuraux critiques, tels que la clôture du lycée Alifa Zezerty de Mao, qui, de pair avec les insuffisances des salles de classe, des installations sanitaires et du système d'approvisionnement en eau, entravent non seulement l'apprentissage, mais aussi le bien-être des élèves.



Le gouverneur Jogoï, dans un élan de soutien indéfectible à la cause éducative, a exhorté avec véhémence les responsables à conjuguer leurs efforts, pour remédier à ces lacunes. Réitérant son engagement sans faille pour la revalorisation de l'éducation dans la province, il aspire à voir la jeunesse du Kanem équipée pour prospérer dans un environnement académique fertile.



Enfin, à l’occasion de cette assise importante, un appel solennel a été lancé à l'égard des directeurs des établissements scolaires : celui de veiller à ce que chaque enseignant rejoigne son poste, pour que triomphe l'éducation, précieux legs pour nos enfants.



« L'avenir de notre jeunesse est entre nos mains », a conclu le premier magistrat de la province, marquant ainsi son discours d'une note aussi inspirante que pressante.