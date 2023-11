Tchad : le gouverneur du Kanem entame une tournée pour renforcer la cohésion sociale

Le vendredi 11 novembre 2023, le gouverneur et sa délégation se sont rendus à Soultoum, une localité située à environ 400 km au nord de Mao, poursuivant la même mission.



L'objectif de cette mission est de s'imprégner des réalités de la sous-préfecture de Zigueï et du village de Soultoum. Le gouverneur a transmis un message de paix, de vivre-ensemble, de cohabitation pacifique et de respect de l'autorité de l'État, en abordant également le problème du vol de bétail. Il a appelé les autorités locales à sensibiliser la population en vue du prochain référendum constitutionnel et a insisté sur l'importance de l'éducation des enfants, de la santé et de la sécurité.



À Soultoum, le gouverneur a informé la population que leur village, situé à 15 km de la frontière avec le Niger à l'ouest et à proximité de Borkou et Tibesti, se trouve dans une zone fréquentée par des bandits. Il a demandé aux habitants de collaborer avec les autorités. La population de Soultoum a pris note de ces recommandations et a demandé des améliorations en matière d'infrastructures scolaires et sanitaires. Le gouverneur a assuré qu'il transmettrait ces demandes aux autorités compétentes.



Enfin, le gouverneur et sa délégation ont visité les infrastructures étatiques de Zigueï.