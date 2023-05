Tchad : le gouverneur du Kanem inspecte les dégâts causés par l'incendie au marché central de Mao

Le gouverneur du Kanem, Issaka Hassane Jogoï, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux de l'incendie qui a ravagé une partie du marché de Mao le vendredi 5 mai 2023. Plusieurs boutiques et un véhicule stationné ont été brûlés, mais aucune perte en vies humaines n'a été signalée.



Le gouverneur a annoncé qu'une commission serait mise sur pied pour recenser les victimes de l'incendie et évaluer les dommages subis. Il a également donné des instructions au préfet, au maire et aux forces de défense et de sécurité pour qu'ils prennent des mesures strictes envers les articles installés dans le marché qui ne respectent pas les normes et qui sont souvent la source de ce type d'incendies.