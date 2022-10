Tchad : le gouverneur du Kanem inspecte les structures sécuritaires et administratives

L'équipe d'inspection du gouverneur du Kanem, le général Brahim Mahamat Seïd, a commencé le 25 octobre 2022 dans la ville de Mao, en passant par la Gendarmerie nationale, la Garde nomade, la Police et la base de l'OPS mobile Kanem (forces spéciales).



L'équipe a inspecté le 26 octobre la mairie, le centre des ressources numériques de Mao, l'antenne des douanes, la délégation des mines, la préfecture du Kanem centre, et quelques coins de la ville.



L'objectif est de s'enquérir des conditions de travail de ces services, dans le cadre de leurs opérations de maintien de l'ordre, mais aussi d'impulser une nouvelle dynamique de sécurisation de la province en général et de Mao en particulier.