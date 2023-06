Tchad : le gouverneur du Kanem mobilise le CPA et les partenaires pour le développement de la province

L'ordre du jour a débuté par la présentation du CPA et de ses sous-structures, ainsi que des activités déjà réalisées. Cette présentation complète a inclus la mise en avant des structures CPA, CDA et CLA, la synthèse du Plan de Développement Provincial (PDP) du Kanem, ainsi que la synthèse du rapport de la mission du CPA du 31 mai au 6 juin 2023. Le gouverneur de la province a exprimé ses félicitations envers ses collaborateurs pour leurs efforts.



Il a également souligné devant l'assistance que le développement socio-économique du Kanem était sa priorité absolue, dans le but d'améliorer le bien-être de la population locale, conformément aux souhaits du Président de la République. Par conséquent, il a appelé tous les participants à se mettre au travail et à s'investir pleinement dans ce processus, qui s'inscrit dans la vision du Chef de l'État et vise à bénéficier à l'ensemble de la population.