Tchad : le gouverneur du Kanem s'engage pour l'éradication de la PPR et de la PPCB dans sa zone

Lors d'une campagne de sensibilisation organisée au gouvernorat du Mao, dans le cadre du Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), la secrétaire générale adjointe de l'élevage a déclaré que son institution, le PRAPS et la Banque mondiale estimaient nécessaire la mise en place de deux plans pour éradiquer les pestes des petits ruminants (PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB).



Elle a également informé les éleveurs du Kanem que la vaccination et le marquage des animaux contre la PPR étaient gratuits, et a sollicité l'appui des autorités administratives et civiles pour diffuser ce message.



Le président de la Fédération provinciale des organisations d'éleveurs de la province du Kanem, Mahamat Sani Abakar, a fait le bilan du registre général de l'élevage (RGE 2012-2015), et a rappelé que le Kanem était une zone à vocation pastorale avec un cheptel important composé de bovins (1 745 311), d'ovins (1 987 703), de caprins (2 107 955), de camelins (467 663), d'équins (100 663), d'asins (245 239) et de volailles (696 781).



Il a souligné que l'élevage local était confronté à de nombreux problèmes ces dernières décennies, en raison des effets du changement climatique et des maladies, notamment l'insuffisance des infrastructures telles que les parcs de vaccination et les points d'eau d'abreuvement.



Mahamat Sani Abakar a ajouté que l'analphabétisme était le principal obstacle au développement de l'élevage dans le Kanem, car plus de 80 % de la population rurale était dans l'ignorance des décisions de l'État visant à améliorer leurs conditions de vie.



Il a toutefois assuré que son équipe était disponible pour contribuer à la réussite de l'opération d'éradication des maladies pour le bien-être de leur cheptel. Le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a souligné la présence de la délégation sanitaire ministérielle provinciale du Centre et de l'Ouest et leur a donné un poids lourd, pour la sensibilisation en masse.



Il a affirmé que son équipe ne manquerait pas d'accompagner la délégation missionnaire dans leur noble mission, car cela était dans l'intérêt économique général du Tchad.



Enfin, il a exhorté les autorités administratives, civiles et militaires à contribuer à la campagne de vaccination, et a réitéré son engagement à accompagner le gouvernement dans sa politique d'éradication de ces deux maladies dangereuses pour le cheptel.