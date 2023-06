Tchad : le gouverneur du Kanem tient une réunion sur les régies financières

Ce vendredi 9 juin 2023, le gouverneur Issaka Hassan Jogoï a présidé la réunion hebdomadaire des régies financières en présence des responsables des différents secteurs déconcentrés de l'État.



Lors de cette évaluation de l'état des recettes de la province, le Premier Magistrat a salué l'évolution constatée par rapport aux semaines précédentes. Il a également exprimé sa gratitude envers le dynamisme de certains secteurs et a exhorté les autres à suivre leur exemple afin de renflouer davantage les caisses de l'État et répondre de manière plus efficace aux besoins de la population.