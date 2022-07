Tchad : le gouverneur du Lac auprès des troupes à Kaya

Au cours de cette rencontre avec les officiers, sous-officiers du secteur 2, de la force mixte multinationale et ceux de la zone de défense n° 4 OPS Lac, le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi a, au nom du président du Conseil militaire de transition le général Mahamat Idriss Deby Itno, encouragé les vaillantes forces de défense et de sécurité pour leur bravoure et détermination toujours démontrée contre les ennemis de la paix.



Il a félicité les combattants de la patrie en ces termes ; « le Tchad est fier de vous, le peuple tchadien est fier de vous et le PCMT est fier de vous ».



Adoum Moustapha Brahimi a invité les forces de défense et de sécurité en opération dans le Lac à continuer leur engagement, celui de défendre l'intégrité territoriale.