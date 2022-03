Tchad : le gouverneur du Lac en inspection sécuritaire sur les îles

Cette tournée du gouverneur sur les îles du lac Tchad a pour objectif principal de mettre en application les instructions du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno. Il s'agit de renforcer la sécurité et sensibiliser la population sur la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.



Le représentant du chef de l'État dans la province de Ngalamia a demandé à la population de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Il a invité les acteurs à divers niveaux à jouer pleinement leur rôle, celui de sensibiliser la population sur la paix, gage d'un développement durable.