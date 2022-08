Tchad : le gouverneur du Lac entame une tournée auprès de la population

Au cours de cette rencontre, le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, a livré le message des plus hautes autorités relatif à la tenue du dialogue national inclusif qui se pointe à l'horizon. Il s'agit du message du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique et de la culture de la paix.



Le gouverneur a lancé un appel à toutes les couches socioprofessionnelles de la province à intensifier la sensibilisation sur la culture de la paix. Pour lui, la paix, la tolérance et le vivre ensemble sont des valeurs sacro-saints que chérissent de tout cœur le président du Conseil militaire de transition.



Adoum Moustapha Brahimi s'est penché également sur la question de la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que la cohésion sociale, afin que la province conserve ses lettres de noblesse. Il a saisi l'opportunité pour inviter la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité en leur fournissant des informations nécessaires afin qu'ils puissent mener à bien leur mission.



Le premier magistrat de la province du Lac a enfin exhorté ses interlocuteurs à accompagner le processus du dialogue national inclusif.