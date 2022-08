Tchad : le gouverneur du Lac réagit au démantèlement d'un nid de terroristes tout près de Bol

Le gouverneur a salué la bravoure des forces de défense et de sécurité qui ont neutralisé un nid de terroristes à quelques kilomètres de Bol, avant d'exhorter les leaders d'opinion à la vigilance.



Adoum Moustapha Brahimi a invité les différentes couches socio-professionnelles à prier pour la paix et la stabilité de la province du Lac.



Le premier magistrat de la province a appelé à l'unité de filles et fils du Lac pour stopper les maux dont souffre la province.



Pour lui, la paix et la stabilité sont au centre de la politique du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno.