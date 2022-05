Tchad : le gouverneur du Lac tient une réunion sécuritaire à Bol

Dirigée par le premier magistrat de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, cette réunion vise à donner des orientations aux responsables de forces de défense et de sécurité afin qu'ils puissent assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.



Tout en félicitant les forces de défense et de sécurité, Adoum Moustapha Brahimi les a appelé à une vigilance accrue et à garder un plan d'éveil.



Le gouverneur a mis l'accent sur les motos non immatriculées qui circulent à des heures tardives dans la ville.



Le maire de la ville de Bol a été instruit de réorganiser les activités de clandoman pour éviter tout obstacle à la sécurité.



"On n'a pas le droit à l'erreur, la population attend beaucoup de nous", a déclaré le n°1 de la province du Lac.