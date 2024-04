Tchad : le gouverneur du Logone Oriental apaise les tensions à Bébédjia après la mort d'un jeune

Informé de la situation, le gouverneur de la province du Logone Oriental, Toke Dadi, accompagné de ses principaux collaborateurs, s'est rendu à Bébédjia ce matin afin d'évaluer personnellement l'ampleur de la crise et d'exprimer sa solidarité avec les familles en deuil.



Au cours d'une réunion avec les différentes parties prenantes de la ville, le gouverneur Toke Dadi a exprimé sa profonde amertume, attribuant l'incident à une série de négligences des droits des citoyens et à des comportements inappropriés de la part des autorités policières.



Pour éviter que de tels incidents se reproduisent à l'avenir, le gouverneur a exhorté les habitants de Bébédjia à cultiver la paix et l'harmonie, essentielles au développement de la communauté.



Il a également insisté sur l'importance du respect des lois et des réglementations en vigueur par les forces de sécurité, afin de rétablir la confiance avec la population et d'assurer une paix durable.



Sur ordre du gouverneur, une enquête sera lancée pour déterminer les responsabilités dans cet incident.



Le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Bébédjia, Sondé Mougnan, s'est dit indigné par le non-respect des procédures légales et, à la demande des familles, a ordonné la restitution du corps, actuellement à la morgue de Doba, pour permettre son inhumation.