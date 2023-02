Tchad : le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest appelle à combattre ce qui divise le pays

Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, le général Idriss Gaad Abdraman, a initié ce 22 février 2023 une prise de contact avec les différents responsables de la province.



Au menu des échanges, la vulgarisation et l'application des résolutions du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), ainsi que de la conférence des gouverneurs.



Dans son message, le gouverneur met l'accent sur la bonne gouvernance et la justice sociale, à travers la lutte contre l'incitation à la haine et le repli identitaire. « Il faut émanciper tous les esprits », déclare-t-il. « Il faut combattre ce qui divise le Tchad. Chacun doit assumer ses responsabilités en faisant aimer sa patrie ».



Le général Idriss Gaad Abdraman exhorte chaque responsable et chef de service à véhiculer les messages de paix, pour un changement de comportement. « Le respect des valeurs, des us et coutumes est très important », ajoute-t-il, dans son adresse, face aux différents responsables et chefs de services sous sa tutelle.



Le gouverneur a également restitué les recommandations de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue en début février. Celles-ci comprennent notamment, le renforcement de l'effectif des agents de sécurité, la construction d'infrastructures routières et habitables, sans perdre de vue le respect de l'autorité de l'Etat. Le travail assidu au bureau et le respect des horaires de travail s'imposent à tous.



Le gouverneur souhaite réglementer le fonctionnement des associations et le respect de la hiérarchie, dans les différentes institutions et organisations de la province du Mayo Kebbi Ouest.