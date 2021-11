Tchad : le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest en tournée dans les casernes de Pala

Depuis ce jeudi 25 novembre 2021, le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest est en tournée de plusieurs jours, dans les différentes casernes et unités des forces de défense et de sécurité de la ville de Pala. Les différentes institutions recevront également cette visite de travail du gouverneur.



De la zone de défense et de sécurité N°12, au commissariat central de police de Pala, en passant par le groupement mobile de la GNNT, à la DGSSIE, Zilhoube Pafalet Pataïdang a également visité le sous groupement GNNT, la Légion de gendarmerie nationale N°17 et l'antenne de l'Agence Nationale de Sécurité (ANS) du Mayo Kebbi Ouest.



Dans sa communication, face aux différents agents de sécurité parfois debout ou assis, le gouverneur Zilhoube Pafalet Pataïdang a été direct, en demandant aux agents de sécurité de d’accélérer le combat contre les malfrats et certains bandits de grands chemins qui ôtent le sommeil aux citoyens. « La tenue militaire est un honneur pour celui qui porte afin de défendre son pays », dit-il. Selon lui, aucun complice des malfrats et autres délinquants ne bénéficieront de sa largesse, ni de celle de sa hiérarchie.



Au MKO, les récalcitrants et brebis galeuses parmi les militaires seront traqués, arrêtés, et traduits en justice, afin d'être déférés à la prison de haute sécurité à Korotoro. Ceci afin de dissuader les autres perturbateurs qui sont tapis dans l’ombre. En effet, un militaire doit bien se comporter, sauver son honneur et sauver celui de son pays. Les responsables de chaque unité de défense et de sécurité visitée ont exprimé chacun en ce qui le concerne, des doléances.

Le numéro 1 de la province entend faire de son mieux, pour trouver des solutions aux doléances qui relèvent de ses compétences et les transmettre à qui de droit.