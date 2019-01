Tchad : le gouverneur du Mayo-Kebbi ouest appelle les civils à mieux collaborer

Le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi ouest, Weiding Assi Assoue a lancé un appel à la population à s'impliquer aux côtés des autorités pour assurer la sécurité, au cours d'un point de presse cette semaine. Il déplore une rétention d'informations de la part de la population.



"Notre manière de collaborer avec la population, c'est de leur demander de coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Nous ne pouvons pas amener les forces, les mettre sur le terrain et ne pas assurer le suivi. L'exécution doit se faire sous nos mains dans la mesure où nous devons aller tout le temps sur le terrain vérifier si tout se passe bien et quelle est la coopération avec la population et nos forces", a expliqué le Général Weiding Assi Assoue.



D'après lui, la population doit changer de mentalité. "Je répète encore que la population doit changer de mentalité vis à vis de ce qui s'est passé à l'époque où elle ne donnait pas assez de renseignements à nos forces, ils gardent cela pour eux", a-t-il déploré.



Le gouverneur a demandé aux chefs des cantons, chefs des villages et à toute la population de faire remonter l'information et de s'interroger lorsqu'il y a une présence inconnue dans un village ou un canton de la province. Selon le gouverneur, "quand il y a un inconnu dans le village, dans le canton que les populations n'ont pas coutume de rencontrer, il y a lieu de se demander celui-là est venu d'où ? Est-ce un frère ou un visiteur ?"