Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari dresse le bilan de ses 11 mois de gestion

Ce mardi 31 décembre 2024, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou, a tenu un point de presse marquant la fin de l'année 2024. Cette rencontre avec la presse avait pour objectif de présenter le bilan de ses 11 mois de gestion, couvrant la période du 29 janvier au 29 décembre 2024.



Dans son intervention, le gouverneur a souligné les progrès réalisés dans divers secteurs, tout en reconnaissant les défis persistants. Il a commencé par mettre en avant les efforts déployés pour renforcer la gouvernance locale.



« La transparence et la concertation ont été au cœur de notre démarche. Nous avons travaillé main dans la main, avec les différents délégués, chefs de service déconcentrés de l’Etat, forces de défense et de sécurité, chefs traditionnels et la société civile, pour instaurer une gouvernance participative », a-t-il déclaré.



Concernant la sécurité, le gouverneur a indiqué que des mesures concrètes ont été prises pour lutter contre les conflits intercommunautaires et le banditisme. « Grâce à une étroite collaboration avec les forces de défense et les leaders communautaires, la province a enregistré une amélioration notable du climat de paix et de cohésion sociale ».



Abderrahmane Ahmat Bargou a également mis en lumière les avancées dans le domaine du développement économique. Des initiatives ont été lancées pour soutenir les agriculteurs, notamment par la distribution d’intrants agricoles et l’introduction de techniques modernes.



Sur le plan des infrastructures, il a mentionné la réhabilitation des routes secondaires et la construction d’écoles et de centres de santé, dans plusieurs localités. Dans les secteurs de la santé et de l’éducation, Abderrahmane Ahmat Bargou a souligné des avancées importantes.



Des campagnes de vaccination, et des efforts pour améliorer l’accès aux soins de santé primaires, ont été menés. En éducation, l’accent a été mis sur la scolarisation des filles et la distribution de matériels pédagogiques. Le gouverneur n’a pas manqué de relever les défis persistants. Parmi lesquels figurent le chômage des jeunes, et les impacts du changement climatique sur l’agriculture.



Il a toutefois rassuré que des stratégies sont en cours d’élaboration, pour relever ces défis en 2025. Abderrahmane Ahmat Bargou a conclu son intervention en remerciant la population du Moyen-Chari, pour son soutien et sa résilience. « Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour une province prospère et stable », a-t-il affirmé.