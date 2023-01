Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari en visite à Kyabé pour résoudre les problèmes d'insécurité

Accueilli à 12 kilomètres de la ville de Kyabé par le secrétaire général du département du Lac-Iro, Madi Nayalta, le général Ousmane Brhami Djouma s'est rendu immédiatement à la résidence d'accueil, où le secrétaire général du département du Lac-Iro, Madi Nayalta, s'est réjoui de cette visite et a félicité le gouverneur Ousmane Brahim Djouma pour son engagement à maintenir la sécurité et la paix dans les quatre départements de la province du Moyen-Chari.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général Ousmane Brhami Djouma, a précisé qu'il prévoit de rencontrer et d'échanger avec toutes les couches socioprofessionnelles du Lac-Iro afin de débattre amplement sur les questions de paix et de sécurité. Pour Ousmane Brahim Djouma, sa troisième visite dans ce département est justifiée par les difficultés sécuritaires rencontrées par la population.