Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari évalue la situation socio-économique et sécuritaire à Nielim

Le général de division Ousman Brahim Djouma, gouverneur du Moyen-Chari, séjourne à Nielim, une sous-préfecture du département de Korbol.



L'objectif de sa mission est de revoir, en collaboration avec les forces vives de cette sous-préfecture, la situation socio-économique et sécuritaire de la zone.



Le préfet du département de Korbol, Mocktar Adoum Haroun Tirgo, a rassuré le gouverneur en affirmant que le calme était revenu dans la sous-préfecture depuis un certain temps.



Les instructions du gouverneur concernant la cohabitation pacifique ont été strictement suivies depuis sa première visite.



En ce qui concerne les troubles au sein des chefferies traditionnelles du canton de Nielim, le gouverneur Ousman Brahim Djiuma a destitué le représentant intérimaire du chef de canton de Nielim. Il a également demandé au titulaire, qui se trouve à N'Djamena, de revenir rapidement pour assumer ses responsabilités en matière de gestion de sa chefferie traditionnelle.



Cette démarche vise à consolider le vivre ensemble, le développement socioéconomique du canton et à répondre à ses obligations envers l'État.