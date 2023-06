Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari lance une campagne de sensibilisation pour la paix à Kyabé

Selon le gouverneur, le général de division Ousmane Brahim Djouma, il est essentiel d'être présent sur le terrain, d'écouter et d'échanger directement avec la population pour comprendre les défis économiques et les problèmes qui entravent le développement et la paix dans le département du Lac-Iro.



Ousmane Brahim Djouma a également appelé la population de Kyabé à dénoncer les individus mal intentionnés, les ennemis de la paix, et a souligné la nécessité pour les forces de défense et de sécurité de protéger les citoyens plutôt que de les arnaquer.



Le gouverneur a également abordé la question des vivres fournis par l'Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) à la population de Kyabé, qui se retrouvent actuellement sur certains marchés de la ville. Il a mis en garde le responsable de l'ONASA de Kyabé, exigeant la récupération rapide de ces vivres afin qu'ils puissent être distribués aux plus vulnérables.



Dans les prochains jours, le gouverneur Ousmane Brahim Djouma prévoit de se rendre dans plusieurs villages et cantons du Lac-Iro pour dialoguer ouvertement avec la population.