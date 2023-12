Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari tient une rencontre d’évaluation de ses 14 mois à la tête de la province

Cette évaluation fait suite aux recommandations de la 5ème conférence des gouverneurs tenue en février 2023 à Ndjamena, demandant aux autorités provinciales de rendre compte à leurs administrés, de la gestion administrative.



Ainsi, ce 07 décembre 2023, le général de division, Ousman Brahim Djouma était face à sa population, pour se faire évaluer, mais aussi recevoir des remarques et suggestions pour pouvoir améliorer et avoir une gestion meilleure.



Plus de 50 corporations de la population étaient face à leur premier magistrat. Du préfet du département du Barh Kôh, aux femmes vendeuses de poisson, en passant par la mairie, la justice, les services décentrés de l’Etat jusqu’aux représentants des moto-taximan, toutes les corporations ont eu droit à cinq minutes chacune, pour apprécier et/ou critiquer la gestion du gouverneur, Ousman Brahim Djouma.



C’est une grande première dans le Moyen-Chari qu’un administrateur, fait face à ses administrés pour se faire évaluer, mais aussi et surtout, être critiqué, pour la bonne marche de sa province.



Pour certaines corporations, Ousmane Brahim Djouma a su gérer à 80% la province dont il a la charge, durant les 14 mois d’exercice qui le qualifie d’un gouverneur champion dans la gestion administrative.



D’autres ont a suggéré entre autres, au gouverneur du Moyen Chari, le désarmement des détenteurs illégaux d’armes, l’implication de la jeunesse dans les prises de décisions, la lutte contre la vie chère, la répression de certains agents des forces de défenses et de sécurité qui arnaquent les paisibles citoyens.



Etant attentif à sa population, Ousmane Brahim Djouma, a pris bonne note et a promis de transmettre ces doléances aux autorités compétentes. Tous fiers des réalisations faites par le gouverneur Ousmane Brahim Djouma, les citoyens de la ville verte ont aussi promis à ce dernier de le soutenir dans toutes les actions positives, pour la concrétisation de tous les projets restants, au bénéfice de la province.



Il a rassuré la population que tant qu’il sera à la tête cette province, tout rentrera dans l’ordre. « Nul n’est au-dessus de la loi, nous devons respecter les lois de la République et être des citoyens honnêtes, toujours au service de la nation », a conclu le général de division, Ousman Brahim Djouma.