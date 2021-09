Tchad : le gouverneur du Ouaddaï a convoqué une réunion de sécurité

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ahmat Dari Basine, a tenu dimanche à sa résidence, une rencontre avec les responsables des forces de défense et de sécurité en présence de ses proches collaborateurs.



La rencontre vise à donner des orientations et des instructions fermes pour faire face au phénomène d'insécurité afin de permettre aux citoyens de vivre dans la quiétude.



Le gouverneur Ahmat Dari Basine a rappelé la mission assignée aux responsables des services de sécurité. Leur mission consiste à assurer la sécurité des paisibles citoyens et de leurs biens. Le gouverneur a ensuite exhorté les uns et les autres à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à l'insécurité que touche la province.



S'adressant aux délégués d'arrondissements de la ville d'Abéché, le gouverneur leur a demandé d'avoir une franche collaboration avec les services de sécurité pour mieux sécuriser la ville. Il a ensuite invité ces derniers à intensifier la campagne de sensibilisation sur la préservation des acquis de la paix.



Les responsables en charge de la sécurité présents à cette rencontre ont rassuré le gouverneur de leur entière disponibilité à œuvrer dans la quiétude de la province.