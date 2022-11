Tchad : le gouverneur du Ouaddaï rencontre les leaders traditionnels de la province

Dans sa communication, le gouverneur a relevé plusieurs sujets relatifs à l'instabilité de la province, notamment les conflits inter-communautaires qui sévissent dans la province. Il a exhorté chaque leader traditionnel à prendre sa responsabilité afin de bannir tous les maux qui minent la stabilité de la province.



La question de la paix et la cohabitation pacifique entre les éleveurs et agriculteurs n'a pas perdu de vue par le n° 1 de la province. "Si aujourd'hui la province du Ouaddaï connaît assez des conflits, ça veut dire que les leaders traditionnels ont failli à leur responsabilité", a martelé le gouverneur.



Bachar Ali Soulayman a demandé au préfet et au sous-préfet de recenser tous les cantonats et les tribus se trouvant dans le Ouaddaï afin de connaître le nombre exact de ces administrations traditionnelles. Le gouverneur a enfin émis le vœu de voir la paix et la stabilité régner dans le Ouaddaï.



Quelques chefs de cantons se sont intervenus pour faire part de leurs préoccupations, notamment le manque de moyens roulants et d'agents de sécurité. Certains chefs de canton ne disposent même pas des goumiers et de notables qui peuvent les aider dans le cadre de leur mission.



Bachar ali Soulayman a rassuré les uns et les autres qu'il veillera personnellement à ce que toutes les doléances exprimées soient transmises à qui de droit afin de trouver une suite favorable.