Tchad : le gouverneur du Salamat donne le coup d'envoi des travaux de construction du pont de Mabilé

Le pont de Mabilé, situé à 8 km dans la ville d'Am-Timan à la sortie nord, est le seul point d'accès à la ville en période de saison de pluie. L'ouvrage construit depuis plusieurs années, a subi plusieurs réfections qui n'ont jamais abouti à faire de ce pont, un ouvrage durable au service de la population.



Cette fois-ci, le gouvernement tchadien a engagé la Société de coopération, de construction et de commerce (S3C) pour relancer les travaux de construction de cet ouvrage d'importance majeur pour la province. Le président-directeur général de la S3C, Ashraf Abdelaty Hassan, a promis d'achever les travaux de construction du pont, avant la venue de la saison de pluie.



Pour y parvenir, il s'engage à travailler jour et nuit pour accélérer les travaux afin que la ville d'Am-Timan ne soit pas coupée des autres localités du pays. Pour sa part, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, recommande au président-directeur général de la S3C et ses techniciens de faire avancer les travaux, car la saison de pluie va bientôt s'installer.



Par ailleurs, il exhorte la population à soutenir de manière permanente la société pour que les travaux s'achèvent dans des bonnes conditions.