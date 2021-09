Tchad : le gouverneur du Salamat fait un don à la mère des triplés

La naissance d'un triplé survenu dans le village Al-Midodile, à une trentaine de kilomètres au sud de la ville d'Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, continue de mobilier les personnes de bonne volonté. Après la ministre de la Femme, de la Famille et de la protection de l’enfance, Amina Priscille Longoh qui a promis de prendre en charge pendant une année la mère et ses nourrissons, c'est au tour du gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam d'entrer en action.



Dès l'annonce de la naissance du triplé, ce mardi 31 août 2021, plusieurs personnes ont manifesté leur soutien à la jeune femme qui traverse une situation difficile. L'association "Darbadja Zakouma" s'est engagée aux côtés de la famille du triplé. Hamid Abdelaziz Hamid, responsable de ladite association, continue d'être contacté par les bonnes volontés. Le gouverneur du Salamat Abdoulaye Ibrahim Siam a fait un don composé de quelques fournitures essentielles et une assistance financière destinées aux nouveaux nés et leur maman.



Cette jeune mère qui vit dans un village coupé de la ville par les inondations, mène sûrement une vie difficile si rien n'est fait en sa faveur surtout en cette période d'hivernage où la situation devient généralement difficile dans la zone.