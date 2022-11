Tchad : le gouverneur du Salamat poursuit sa tournée de sensibilisation au Bahr-Azoum

En tournée de sensibilisation, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a effectué ce 25 novembre 2022, un déplacement au village pour la sensibilisation en faveur de la protection de l'environnement dans les limites du Parc national de Zakouma.



Accompagné des membres du Comité provincial d'action (CPA) et des responsables des forces de défense et de sécurité, le gouverneur du Salamat est venu à Kiéké, dans la sous-préfecture de Djouna, département de Bahr-Azoum, pour livrer son message relatif à la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité.



L'activité entre dans le cadre de l'exécution du plan de mise en œuvre des activités du CPA. La population est sortie nombreuse en cette circonstance. Ammar Mahamat Ali, chef de canton Salamat 1, souhaite la bienvenue à la délégation.



Pour sa part, le Préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, informe que la population riveraine du Parc national de Zakouma, s'implique activement à la conservation de la biodiversité. Toutefois, elle est confrontée au conflit homme-faune, a-t-il déclaré.



Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, rappelle qu'au cours de son activité, il sera question de circonscrire les interventions sur les thématiques qui sont entre autres : le respect des limites du Parc, le respect des couloirs de transhumance validées par les parties prenantes et la participation de la communauté riveraine dans la protection de l'environnement.



Il a eu une rencontre avec les représentants des communautés pour les exhorter au vivre ensemble. Le délégué de l'élevage, Dr. Mahamat Bichara Saleh, invite les éleveurs à faire vacciner tout le bétail lors de la campagne de vaccination.