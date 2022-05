Tchad : le gouverneur du Sila empêche un conflit intercommunautaire à Aradib

La famille de la victime tuée par les réfugiés la semaine dernière à Aradib a incendié des jardins pour venger leur fils.



Le gouverneur a effectué une descente sur les lieux pour éviter un conflit entre les deux communautés, maintenir l'ordre public et arrêter les auteurs des troubles.



Joint par téléphone, le gouverneur confirme à Alwihda Info que toutes les dispositions ont été prises pour maintenir la paix, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble entre les réfugiés et les autochtones.



Deux personnes ont été arrêtées et présentées au gouverneur tandis que 16 autres personnes ont été placées en détention dans le cadre de l'enquête. Pour le moment, la situation est sous contrôle.