Tchad : le gouverneur du Sila intervient pour prévenir un conflit intercommunautaire

Le 5 janvier 2025, un individu a été assassiné à Sariré, un ouadi situé à environ dix kilomètres de la sous-préfecture d'Abkar, dans le département d'Abdi, province de Sila.



En représailles, les proches de la victime ont tué un habitant du village voisin de Chamboli, près du lieu du crime. Sans l'intervention rapide des forces de défense et de sécurité de la province de Sila, appuyées par les autorités administratives et traditionnelles du département d'Abougoudam dans le Ouaddaï, cet incident aurait pu dégénérer en un conflit intercommunautaire aux conséquences graves. Le département d'Abdi est connu pour ses conflits communautaires récurrents.



Pour faire face à cette situation, le gouverneur de Sila, le général Ismaël Yamouda Djorbo, a établi son quartier général à Abkar, pendant cinq jours, afin de traquer les auteurs du crime et leurs complices. Des investigations approfondies ont été menées, conduisant à l'arrestation de tous les présumés assassins. Les biens dérobés ont également été récupérés des mains des malfaiteurs.



Le général Ismaël Yamouda Djorbo a réussi à réconcilier les deux parties en conflit. Lors de son intervention, il a prodigué des conseils avisés, appelant la population à véhiculer des messages de vivre-ensemble, de cohabitation pacifique, de cohésion sociale et de brassage intercommunautaire.



Il a insisté sur le fait que « les criminels et les bandits n'ont pas d'ethnie ». Pour prévenir de nouveaux incidents, un secteur mobile a été installé à Sariré, une zone considérée comme dangereuse, afin de parer à toute éventualité.