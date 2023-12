Tchad : le gouverneur du Sila lance la distribution des cartes d’électeurs

Le gouverneur de la province du Sila, le général Israël Yamouda Djorbo, a officiellement lancé la distribution des cartes d'électeurs le 6 décembre 2023 à Goz-Beïda, chef-lieu de la province.



La cérémonie, qui s'est déroulée en présence des autorités administratives et religieuses, marque une étape clé dans l'organisation du prochain référendum constitutionnel.



Le conseiller national Mahamat Hassan a souligné que la CONOREC clôturera ses préparatifs, en vue du référendum du 17 décembre 2023. Il a appelé la population de la province de Sila à voter massivement, soulignant l'importance du scrutin pour l'avenir du pays.



Le gouverneur a exhorté les chefs traditionnels, les leaders communautaires, les jeunes et les femmes à retirer leurs cartes électorales, et à participer activement au vote.



Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité de maintenir l'ordre et la discipline, pendant le processus électoral, et a demandé à tous les acteurs politiques de faire preuve de tolérance et de respecter l'unité nationale et la cohésion sociale.



Enfin, le gouverneur a rappelé le devoir citoyen de voter, et a assuré que tous les matériels nécessaires sont en place, pour assurer un scrutin pacifique et ordonné dans la province du Sila.