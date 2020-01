Tchad : le gouverneur du Sila met en garde contre "un calme trompeur"

Le gouverneur de la province du Sila, Kedallah Younous Hamidi, s'est exprimé samedi à la Place de l'indépendance d'Abéché, lors de la cérémonie marquant la fin de l'état d'urgence dans les provinces du Ouaddaï et du Sila. Il a appelé à la vigilance et au maintien du dispositif sécuritaire pour parer à tout résurgence de violences.



"Je viens de vous rassurer que ma province est calme. Mais détrompons-nous. Ne nous nourissons pas des illusions. Le calme que nous vivons actuellement est un calme trompeur, un calme éphémère et tous les ingrédients d'une reprise des hostilités sont réunies", a souligné Kedallah Younous Hamidi.



Il a justifié ses affirmations par la quantité importante d'armes récupérées, estimant qu'il y a encore des personnes qui détiennent illégalement des armes de guerre.



Selon lui, "le vouloir vivre ensemble est rompu ; la haine, les rancunes, les rancoeurs ont gagné les coeurs de la population ; certaines communautés vivent en chien de faïence."



Il a vivement sollicité que le désarmement se poursuivre, avec ou sans l'état d'urgence.



"Que le dispositif sécuritaire mis en place dans le cadre de l'état d'urgence soit maintenu jusqu'à ce que les frères ennemis se soient réconciléis. Alors et alors seulement dans ce cas, et seulement dans ce cas, nous aurons rendu service à la nation et sauvé le Sila", a insisté Kedallah Younous Hamidi.



Le gouverneur s'est félicité du travail remarquable et des efforts colossaux qui ont permis un résultat palpable, tangible et visible.



Il a félicité les forces de défense et de sécurité, précisant que la République leur sera "éternellement reconnaissante"