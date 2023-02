Tchad : le gouverneur du Tibesti appelle à une action conjointe contre les coupeurs de route et braqueurs

Selon le gouverneur, la province souffre d'une sous-représentation des démembrements de l'État et d'un sous-effectif de personnel dans tous les secteurs publics. Il a également souligné que des postes de chef de départements étaient parfois vacants, des cantons étaient créés sans chef, et des sous-préfets exerçaient toujours par intérim.



En outre, il a souligné la situation d'abandon de poste et a affirmé qu'il existait un manque réel de volonté de la part de certains chefs d'unités administratives à collaborer avec d'autres chefs de service. Ces problèmes entraînent une mauvaise coordination des activités administratives, ce qui a un impact négatif sur la qualité des services publics offerts aux habitants de la province.



La sécurité est un autre défi majeur auquel la province du Tibesti est confrontée. Le gouverneur a déclaré qu'il y avait une véritable insécurité liée au phénomène de coupeurs de route et de braquage. Il a également souligné que l'exploitation anarchique et artisanale de l'or avait entraîné des conflits ethniques et communautaires, le dernier en date étant le conflit de Kouri Bougoudi en mai 2022.



Mahamat Kochi Chidi a plaidé pour que les autorités trouvent des moyens d'éradiquer le problème des coupeurs de route, qui après avoir opéré, fuient vers le Niger. Il a proposé soit l'obtention d'un droit de poursuites sur le territoire nigérien, soit la création d'une force conjointe entre les deux pays pour pouvoir traquer tous les mafieux opérant dans cette zone.



Le gouverneur a également plaidé en faveur d'un renforcement de la capacité en ressources humaines et matérielles de la police et de la gendarmerie dans le Tibesti. Cela permettrait d'améliorer la sécurité dans la région et de garantir une meilleure protection pour les habitants de la province.