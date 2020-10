Tchad : le grand Nord réuni à Faya pour le pré-forum décentralisé

Les participants ont débattu durant cinq heures sur les 74 résolutions du premier Forum national inclusif de 2018.



19 résolutions ont été approfondies au cours des débats. Une synthèse finale du rapport a été présenté par le rapporteur de la mission, après l'adoption par les participants des résolutions du pré-forum.



Les pré-forums décentralisés ont eu lieu dans les six zones constituées par le comité d'organisation et couvrant les 23 provinces. Le but de ces pré-forums est "d'associer toutes les forces vives du pays au processus d'évaluation des réformes engagées", selon le comité d'organisation.