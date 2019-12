Tchad : le groupe parlementaire MPS veut la présence de la diaspora à l'Assemblée

Le président du groupe parlementaire MPS, Ali Kouloutou Tchaimi, a plaidé mardi au Palais de la démocratie pour la prise en compte de la diaspora qui est "une frange très importante de nos concitoyens qui sont dans les pays voisins, aux Etats-unis, dans les autres continents".



"Le gouvernement a trouvé que matériellement, ce n'est pas possible. On est tout a fait d'accord mais pendant la prochaine législature ou après, je crois qu'il faut prendre toutes les dispositions pour que la diaspora soit représentée à l'Assemblée nationale", a-t-il estimé.



La nouvelle loi organique portant composition de l'Assemblée nationale, adoptée lundi, ne prévoit finalement aucun siège pour la diaspora, pour des raisons budgétaires. En revanche, cinq sièges sont introduits pour les nomades.



Le président de la République Idriss Déby a sollicité à plusieurs reprises "l'apport stratégique" et "l'implication de la diaspora à l'effort de développement", rappelant que "le pays a besoin" d'eux.