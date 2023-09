Tchad : le groupement spécial antiterroriste réceptionne des drones de surveillance et des camions

L'Union européenne (UE) a remis des équipements au groupement spécial antiterroriste, dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel, le 23 septembre 2023. Au total, six camions bennes, quatre camions hydrauliques, quatre chargeurs, et 16 drones de surveillance à basse altitude ont été remis, selon la Télévision nationale.



La cérémonie de réception du matériel s'est déroulée en présence du chef d'état-major du groupement antiterroriste, le colonel Abdoulaye Issakha Diar, et du chef d'état-major 2ème adjoint, le général Yan-Margue Beh Felix.



Thierry Marotte, expert en Défense à l'UE, a souligné que "ces engins contribueront efficacement au renforcement de la protection des emprises des bataillons de Wour et, plus particulièrement, de Kouri Bougoudi."