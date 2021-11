Tchad : le haut représentant de l’UA s’est entretenu avec Yaya Dillo

Une délégation du Parti Socialiste sans Frontières (PAF) , Yaya Dillo, conduite par son président national a rencontré le 16 novembre le Haut Représentant de l'Union Africaine pour le Tchad, le congolais Basile Ikouébé.



Au menu de l'échange, la question de la transition tchadenne. Pour le Haut Représentant de l'Union Africaine, la gestion de la transition dont le point saillant est le dialogue doit se faire par les tchadiens eux mêmes. Toutefois, il a souligné que l'Union Africaine et les partenaires du Tchad ont trois exigences et qu'ils vont veiller à leur application.



Ce sont entre autres la modification de la Charte de transition, la non éligibilité des dirigeants de la transition et le respect du délai de la transition qui est de 18 mois.



Quant au president national, Yaya Dillo, il a déploré le laxisme de l'Union Africaine qui doit protéger les peuples et anticiper les conflits. Pour lui, contrairement à l'assurance qu'a le Haut Représentant, il y a des inquiétudes sérieuses d'une grande partie de l'opinion nationale qui ne croit pas à la sincérité du dialogue en cours.



Yaya Dillo a martelé que l'Union Africaine risque de se discréditer totalement au yeux du peuple Africain si elle echoue à imposer ses trois exigences. Pour le président, le peuple tchadien est en train de jouer sa partition et l'Union Africaine doit aussi jouer la sienne. L'échange qui a durée environ 1h30, a été fait dans un climat d'écoute et de respect mutuel.