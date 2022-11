Tchad : le jeune Anicet reçoit un réconfort de la fondation lumière des enfants

N’Djamena - La fondation Lumière des enfants, accompagnée d’une délégation d’ambassadeurs d’enfants, a assisté moralement et matériellement Nadjitolban Anicet, l'enfant victime d'une extirpation des yeux, ce 26 novembre à Walia.



Souraya Mahamat Djaranabi, présidente de la fondation, promet aux parents de la victime que l'enfant sera inscrit au club des enfants ambassadeurs et scolarisé dans une école spéciale de la place. Souraya lance un appel à toute personne de bonne volonté, au gouvernement et particulièrement au ministère de la Santé afin de secourir l'enfant urgemment.



Le père de la victime souligne que cette visite remontera la morale de l'enfant et celle de la famille toute entière. Il se dit heureux de la promesse faite par la présidente de la fondation.