Tchad : le jeune cadre Baradine Mahamat Brahim salue l’élan de solidarité du Président au Sila

Dans sa correspondance au Président, il implore le Tout-Puissant pour accorder au Président une bonne santé, la longévité, le réconfort, le soutien, le courage et la bienveillance nécessaires pour accomplir sa lourde mission confiée par le peuple tchadien.



Il demande à Dieu d'élever au centuple l'élan de solidarité du Président et de lui donner la force d'accomplir avec succès cette mission.

Baradine Mahamat Brahim remercie également le gouvernement tchadien et les partenaires humanitaires du pays pour leur soutien multiforme envers le Tchad.

Il souhaite que Dieu ouvre les écluses du ciel et fasse pleuvoir toutes Ses bénédictions sur le Président de la République.



Cette lettre témoigne de la reconnaissance et du soutien d'un jeune cadre tchadien envers le Président Mahamat Idriss Déby Itno et ses efforts pour venir en aide aux populations touchées par les difficultés dans la région du Sila.