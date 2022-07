Tchad : le jury du baccalauréat appelle au calme après les rumeurs sur les résultats

Le jury du baccalauréat session de juin 2022 a invité ce lundi les candidats au baccalauréat à garder leur calme à la suite des rumeurs qui circulent sur la toile faisant état de publication des résultats.



À ce jour, les travaux en commissions se poursuivent dans de bonnes conditions et le délai contenu dans le chronogramme sera respecté, indique le jury.



Au moment venu, les résultats seront annoncés et publiés via plusieurs canaux de communication.