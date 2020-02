Tchad : le khalife de la confrérie Tidjania accueilli à Am Djarass

Le khalife général de la confrérie Tidjania, Cheikh Sidi Ali Bel-Arabi, est arrivé mercredi vers 15h30 à Am Djarass, dans la province de l'Ennedi Est. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée provinciale au programme de sa visite officielle qu'il effectue au Tchad depuis le 17 février 2020.



A l'instar des autres provinces, les musulmans d'Am Djarass sont sortis massivement pour réserver un accueil chaleureux au Khalife.



Il a été accueilli à l'aéroport par le secrétaire général provincial, Ahmat Oumarou et le sultan Sidick Timan Déby, ainsi que des députés. Le cortège s'est ensuite rendu au Palais Royal puis à la grande mosquée où il a échangé avec les fidèles.



Des invocations ont ensuite été prononcées, marquant la fin du séjour du Khalife à Am Djarass. Il a ensuite quitté la ville pour regagner N'Djamena.



L'objectif de la tournée du Khalife est de renforcer les liens entre les fidèles musulmans de manière générale et particulièrement entre les adeptes de la confrérie Tidjania.



Au cours de sa tournée, il est accompagné par le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad, Cheikh Mahamat Khatir Ishakh et quelques membres du Conseil.