Tchad : le leader du FACT estime que le dialogue est "biaisé d'avance"

« La guerre ne résout rien, nous voulons un règlement pacifique et politique, mais lorsque nous serons contraints à nous défendre, nous allons nous défendre », a-t-il dit à l'AFP.



Le FACT fait partie des 18 groupes qui n'ont pas signé l'accord de Doha. Dans la foulée, ils ont annoncé la mise en place d'un Cadre permanent de concertation et de réflexion (CPCR).



Le CPCR dénonce la "mauvaise intention" du gouvernement



Le CPCR évoque "l'échec des pourparlers de Doha" et se dit "confronté à la mauvaise foi de la délégation du gouvernement venue avec l'idée de torpiller les discussions en ralliant par achat de conscience une partie d l'opposition politico-militaires et alliés à sa cause".



La délégation du gouvernement "n'avait nullement l'intention de mener de vraies discussions devant aboutir à un accord de paix", selon le CPCR.



Les 18 groupes se disent "ouverts aux discussions à tout moment et en tout lieu".



"Il n'est pas trop tard"



Pour Dr. Ahmat Yacoub Dabio, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), "si le FACT et les autres mouvements non-signataires ne reviennent pas sur leur décision et si le CMT refuse de céder aux exigences de ces mouvements, le Tchad risque de revenir à la case départ et l'actuel accord n'aura servi à rien".



Toutefois, "il n'est pas encore trop tard pour une reprise des pourparlers avec les non-signataires, si le CMT accepte de mettre un peu de l'eau dans son vin en repoussant le dialogue de deux à trois semaines afin de ramener les autres à signer l'accord et repartir sur une bonne base".