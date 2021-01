Tchad : le lycée Boustane al-Arifine inauguré à Abéché

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr. David Houdeingar, a inauguré le joyeux architectural du lycée Boustane al-Arifine ce 25 janvier, en présence du délégué de l'éducation et de la promotion civique du Ouaddai, ainsi que Dr. Massar Hissein, conseiller du chef de l'État.



Ce mercredi matin, Le sultan abbasside du Dar Ouaddaï, Cherif Abdelhadi Mahadi, à, au cours d'une cérémonie, remis officiellement les clés du nouveau bâtiment du lycée Boustane al-Arifine d'Abéché, au proviseur.



La cérémonie a vu la présence de Khoudar Mahamat Acyl, représentant le Maréchal du Tchad, du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, du directeur général de la société Abou Simbil et d'autres invités.