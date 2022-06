Tchad : le lycée Étoile Polaire remporte le trophée du lycéen à N'Djamena

Ce trophée a un but scolaire, notamment la promotion de l'excellence, la culture de la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.



Le trophée s'inscrit dans le cadre de la réalisation du projet dénommé le "Trophée du Lycéen", conformément au plan d'action de ladite association.



Le coordonateur général, Dr Hassane Moussa Mahamat, affirme que cette compétition n'est que partie remise. "Vos critiques et suggestions sont les bienvenues pour une amélioration des compétitions éventuelles", dit-il.



L'association a l'ambition de pérenniser cette compétition chaque année pour en faire un rendez-vous d'exception tant au niveau du confort de jeu que la qualité des prestations offertes.