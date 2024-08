Tchad : le lycée de Walia remporte la deuxième édition de la compétition "koulina wayhit"

Placée sous le thème « Alcool ne colle pas avec l'école », cette compétition inter-établissement a duré trois mois et a mis en compétition 23 établissements ce qui a permis de retenir deux finalistes, à savoir le lycée public de Walia et le lycée privé Bourgeon qui se sont affrontés à l'occasion de cette cérémonie de finale. La cérémonie est placée sous le haut patronage de l'ex-ministre de la Jeunesse, Patalet Geo.



Le président du Réseau des Leaders des Jeunes pour la Paix et Cohésion Sociale (RLJPCS), Peter Dobah Yankreo, a déclaré que cette compétition est organisée dans l'optique de sensibiliser et de dénicher les talents du 9e arrondissement de N'Djaména pour pouvoir les promouvoir.



Quant au représentant du parrain de la cérémonie, M. Bayé Vaïssama, il estime que cette compétition est une réussite sur tous les plans, car selon lui, la compétition a permis aux élèves des différents établissements de renforcer leurs liens.

Après un rude duel dans 6 rubriques, le lycée public de Walia a remporté la finale.