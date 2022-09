Tchad : le maire d'Abéché appelle à la lecture du Coran et à l'aumône, après des décès mystérieux

Le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a demandé ce 22 septembre à toute la population d'Abéché de se mobiliser pour organiser des séances de lecture du Coran et distribuer des aumônes aux couches vulnérables dans tous les quartiers, et ce de manière continue pour implorer Dieu Le Tout Puissant pour qu'il accorde la paix, la santé et le salut dans les foyers.



Cette appel fait suite à des maladies et malaises qui touchent ces derniers temps la population, aux causes parfois inconnues, entrainant de facto de nombreux cas de décès.



Le maire évoque une situation de psychose et de bouleversement des personnes atteintes.