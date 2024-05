Tchad : le maire d’Abéché demande aux vendeurs des produits pétroliers de quitter le centre-ville

« Suite au délai accordé, le maire de la ville d'Abéché, pour des raisons de sécurité, invite tous les commerçants vendeurs des liquides pétroliers inflammables dans les fûts ou citernes tels que le gasoil, essence, gaz etc., installés en plein centre-ville de quitter immédiatement ces lieux à risque dans un meilleur délai, pour s'installer en dehors de la vile conformément aux axes ci-dessous retenus :



Côté est : au-delà de la station Korbo (SK) ; côté ouest : au-delà du Bureau National de Fret (BNF) : côté sud : au-delà de l'Institut National des Sciences et Techniques d'Abéché (ISTA) ; côté nord : au-delà du dépôt Programme Alimentaire Mondial (PAM).



Par ailleurs, un délai d'une semaine leur est accordé pour se conformer à ce communiqué. Passé ce délai, les forces de défenses et de sécurité seront instruites pour mener des actions de déguerpissement. »



C’est la quintessence d’un communiqué radio diffusé, signé du maire de la ville d’Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, et rendu public ce 13 mai 2024.