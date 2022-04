Tchad : le maire d'Abéché dénonce les abus des vendeurs d'eau qui augmentent les prix

Une situation qui ''rend la vie dure aux consommateurs" a constaté le maire de la ville et qui selon lui ''illustre d'une situation de désordre caractérisé et d'anarchie totale".



C'est pourquoi le premier citoyen d'Abéché met en garde "tous les vendeurs d'eau véreux qui cherchent à mettre en danger la vie des populations, tout en spéculant sur le prix de vente d'eau".



Pour ne plus faire prospérer ces actes, le maire a instruit des nouvelles horaires d'ouverture et de fermeture des bornes fontaines et fixé les prix qui seront pratiqués.



L'ouverture et la fermeture des bornes fontaines est fixée de 06h à 17h00.



Au sujet des prix, ils se présentent comme suit :

- 15 FCFA pour le bidon de 20 litres à la source, soit 150FCFA 10 bidons de 20 litres ;

- 50FCFA pour le bidon de 20 litres à la sortie de la pompe, soit 500FCFA les dix bidons de 20 litres.



Le maire a saisi l'occasion de ce communiqué pour informer les populations de ''l'interdiction formelle de l'usage de surpresseur dans tous les ménages ''.



Il prévient à ce sujet que ''des contrôles inopinés'' seront organisés en vue de ''démanteler tous les surpresseur et ''leurs utilisateurs seront sanctionnés suivant les textes de la République'' a -t-il menacé.



Idem pour "ceux des vendeurs d'eau qui ne respecteraient pas les termes du communiqué", les sanctions leurs seront "infligées conformément aux textes de la République", a-t-il ajouté.