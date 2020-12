Tchad : le maire d'Ati rassure la population sur la relance des chantiers à l'arrêt

Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, s'est exprimé mardi au cours d'un point de presse pour détailler les promesses faites par le chef de l'État lors de sa visite du 7 décembre à Ati.



Le maire a annoncé la relance prochaine de tous les chantiers. Ils avaient été arrêtés à cause de la crise économique.



Lors de sa rencontre avec les forces vives à Ati, le président de la République a annoncé plusieurs promesses : les travaux de construction de la route N’Djamena-Bilala – Ati et Ati-Oum-Hadjer vont recommencer d’ici un mois. Il en sera de même pour le projet pastoral FNAT qui sera repris en main par le ministère de l’Élevage. Les 10 km de voiries urbaines d’Ati seront réalisés dans les meilleurs délais. Idriss Deby a annoncé une bretelle pour désenclaver la ville de Yao, un aéroport de type A, un abattoir moderne à Ati, et un centre de formation professionnelle. Le prix du mètre cube d’eau potable sera réduit substantiellement et tous les chantiers arrêtés depuis 2014 vont reprendre.



Le maire Abakar Moussa Kaïdallah a adressé ses remerciements à la population d'Ati pour sa mobilisation massive lors de la visite du président. Selon lui, "cette manne offerte par le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, aminé par un l'altruisme légendaire à sa population, ne laisse aucun Tchadien responsable, imbu du sens de développement et du progrès".