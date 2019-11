Tchad : le maire de N'Djamena appelle à peindre les devantures

Le maire de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, a appelé lundi les habitants de la capitale qui se trouvent en face des rues et avenues "à peindre leurs devantures."



"Dans le souci d'embellir la capitale et en prélude aux fêtes de fin d'année qui se pointent à l'horizon, le maire de la ville de N'Djamena invite ses concitoyens ainsi que les responsables des grandes et petites entreprises, des sociétés, des boutiques et autres commerces se trouvant en face des rues et avenues à peindre leurs devantures", a indiqué le maire dans un communiqué.



Il invite également "à la journée de la citoyenneté qui consiste à nettoyer sa devanture tous les samedis matins afin d'assainir notre environnement".