Tchad : le maire du 10ème arrondissement sensibilise ses populations sur le recensement électoral

Le maire de la commune du 10ème arrondissement, Mahamat Al-habib Hassan Sayar a lancé ce mercredi 06 septembre, la campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral et de l'importance de l'enroulement de la carte d'électeur.



Lors de cette campagne, le maire a donné des instructions aux délégués et aux chefs des carrés de sa commune de faire le porte à porte, afin de sensibiliser la population en âge de voter, et les personnes déplacées de venir s'inscrire massivement sur la liste électorale, pour que la mission nationale réussisse.



C’est ce qu’a indiqué Mahamat Al-habib Hassan Sayar. De ce fait, le maire a exhorté la population de ladite commune à apporter leurs contributions sans faille, pour la réussite de cet évènement. Il leur faire savoir que l'enroulement est un droit et devoir pour tout citoyen.