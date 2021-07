Tchad : le manque d'intrants agricoles préoccupe dans la Tandjilé

Le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo a présidé ce mercredi 28 juillet 2021 à Laï, une réunion sur l'agriculture, en présence des techniciens de l'agriculture de la province. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la gestion des intrants (semences et engrais). Pour le gouverneur de la Tandjilé, face à la crise du Covid-19, le gouvernement tchadien a envoyé en 2019, 6000 sacs d'engrais et en 2020, 6640 sacs d'engrais.



Doudlengar Miayo a indiqué qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'engrais dans le magasin de l'Agence nationale de développement rural (ANADER) du département de la Tandjilé Est. « Comment se fait-il, et où trouver les engrais pour donner aux producteurs ? », s'interroge le gouverneur de la Tandjilé.



Le chef secteur de l'ANADER, Djbet Nixon Ngarnaissem, a tenté d'apporter quelques éléments de réponse : « J'ai demandé au secteur de Doba et Bébédja, et il m'a été confirmé qu'on peut avoir 1000 sacs là-bas ». Séance tenante, le n°1 de la province a instruit le représentant du délégué de l'agriculture, Dar Gaïkobé, de voir avec le chef secteur et d'apporter ces intrants aux producteurs.

Dar Gaïkobé a profité de l'occasion pour informer que la délégation de l'agriculture et l'ANADER ne parlent pas le même langage. « Tout est pourri à tous les niveaux. Tous ces désordres viennent du haut sommet », a-t-il martelé. Après l'échange, la première autorité de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a frappé du poing sur la table en donnant un délai de trois jours au chef de secteur de l'ANADER de la Tandjilé Est, pour produire tous les rapports. Il a par ailleurs exigé à ce que tout rentre dans l'ordre.